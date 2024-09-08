رسالة إلى عمر السومة ووعيد للهلال والأهلي .. عبدالرزاق حمدالله: استمراري في السعودية دليل على قيمتي

المهاجم المغربي يتحدث عن تجربته الجديدة مع الشباب والاستمرار في الدوري السعودي للموسم السابع على التوالي..

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، على تجديد طموحه في الموسم الجديد، مشددًا على ثقته في قدرة الليوث على التتويج ببطولة خلال 2024-2025، متوعدًا منافسيه في الوقت ذاته.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الساطي كان قد انضم لليث الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من نادي الاتحاد، ليواصل مسيرته في دوري روشن والتي بدأت من موسم 2018-2019 عبر بوابة نادي النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحول تجربته الجديدة، قال حمدالله خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "اخترت الشباب، لأنه غني عن التعريف، نادٍ كبير وله تاريخ وله جماهير عريقة، بجانب أن مشروع النادي أعجبني، والحمد لله ارتحت لهم، وأتمنى تقديم الإضافة، أنا متفائل جدًا جدًا، خاصةً بعد الانتدابات الأخيرة زاد تفاؤلي، وإن شاء الله مع جماهيرنا سنقدم موسمًا كبيرًا، ولمَ لا نفوز بالألقاب؟! نحن قادرون بإذن الله".

GOAL

وأضاف: "بالطبع لي أهداف جماعية وشخصية، أنا هداف ومن الطبيعي أن تكون المنافسة على لقب هداف الموسم طموحًا لي، مؤكد أن المنافسة ستكون قوية، لكن أنا على قدرها إن شاء الله".

أسد الأطلس تابع: "وجودي منذ عام 2019 في الدوري السعودي يدل على قيمة العمل الذي أقدمه، ليس داخل الملعب فقط، إنما خارجه أيضًا، ودليل على احترافيتي الكبيرة للقدرة على البقاء في أفضل دوري في المنطقة، ذكرياتي هنا جيدة مع النصر والاتحاد، توجت بالبطولات معهما".

بسؤاله عن المنافسة على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي (في رصيده 129 هدفًا)، علق: "أنا سعيد جدًا بما قدمته، وسأكون أسعد إن اجتهدت أكثر وقدمت الإضافة للشباب، بجانب إن كسرت رقم عمر السومة (مهاجم الأهلي الأسبق) كهداف تاريخي للدوري السعودي، هذا رقم كبير، وأشكر السومة لأنه رفع سقف المنافسة، لقد سجل 145 هدفًا وهذا ليس سهلًا، سأسير خطوة بخطوة بمساعدة الشباب ثم سيأتي الطموح ويتحقق".

واختتم متحدثًا عن أفضل جمهور في المملكة: "جمهور الاتحاد يبقى علامة فارقة في الدوري السعودي وبين العرب كافة، أيضًا جماهير النصر كبير وصاحب قاعدة كبيرة، أما عن أفضل من لعبت ضده ربما الأهلي والهلال، وأنا مستمر في اللعب ضدهما وفي هز شباكهما إن شاء الله (يضحك)".