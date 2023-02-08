أخبار الهلال اليوم | هجوم برازيل ضد الحكم .. وأكبر كوابيس فلامنجو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 فبراير 2023.

فيديو | رقص وأهازيج .. كواليس غرفة ملابس الهلال بعد التأهل لنهائي المونديال

حقق الهلال ما لم يكن يتوقعه الكثيرون، وهو التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وفي تاريخ الأندية السعودية، وذلك على حساب فلامنجو البرازيلي، فكيف احتفل نجوم الزعيم؟ "اقرأ التفاصيل"

"الرشوة حاضرة" .. اتهام خطير لإدارة الهلال بعد هزيمة فلامنجو

في زمنٍ مضى كنا نسمع عن مثل هذه الاتهامات بين الجماهير وبعضها، لكنها في زمننا الحالي، أصبحت تخرج علنًا عبر البرامج التليفزيونية من إعلامي عربي لنادٍ عربي، يشارك في مسابقة عالمية. "اقرأ التفاصيل"

عض أصابع الندم يا رونالدو .. فقد أضعت الهلال "بوابتك للأمجاد"!

حزم حقائبه وشد الرحال نحو الجزيرة العربية أملًا في البعد عن الصداع الذي سببته له أوروبا في السنوات الأخيرة، أملًا في أخذ قسط من الراحة من المنافسة الحامية والصراع على الألقاب والمقارنات الثنائية التي لا تنتهي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يُلحق بفلامنجو بأحد أكبر الكوابيس بتاريخه

ألقت صحيفة "تريفيلا" البرازيلية الضوء على انتصار نادي الهلال على فلامنجو، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وعنونت الصحيفة البرازيلية: "الهلال ألحق بفلامنجو أحد أكبر الكوابيس في تاريخه"، بعد الانتصار عليه بنتيجة 3-2 في مونديال الأندية.

مدرب فلامنجو يهاجم حكم مباراته أمام الهلال

عبر فيتور بيريرا المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، عن غضبه الشديد تجاه حكم مباراته أمام الهلال، حيث حمله مسؤولية الهزيمة وخسارة مباراة نصف النهائي.

بيريرا قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحكم لا يرتقي إلى معايير البطولة، وكان مستفزًا، ولولا شخصية اللاعبين لطرد المزيد منهم".