فيديو | رقص وأهازيج .. كواليس غرفة ملابس الهلال بعد التأهل لنهائي المونديال

شاهد ماذا حدث داخل غرفة ملابس الهلال بعد مواجهة فلامنجو

حقق الهلال ما لم يكن يتوقعه الكثيرون، وهو التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وفي تاريخ الأندية السعودية، وذلك على حساب فلامنجو البرازيلي، فكيف احتفل نجوم الزعيم؟

وانتصر الهلال على فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال الأندية، على ملعب ابن بطوطة في طنجة المغربية.

ونشر حساب كأس العالم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو داخل غرفة ملابس نادي الهلال، عقب انتهاء مباراة فلامنجو والتأهل لنهائي المونديال.

واحتفل جميع لاعبي نادي الهلال والجهاز الفني بالانتصار، عن طريق الرقص والغناء، وسط سعادة لا تُوصف من جانب جميع من تواجدوا داخل الغرفة.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، في مباراة نهائي مونديال الأندية مساء يوم السبت المقبل.