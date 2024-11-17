أخبار الهلال اليوم | العروبة يتحدى الزعيم، وميتروفيتش يكشف مدة غيابه بعد "النزيف" أمام سويسرا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 نوفمبر 2024.

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