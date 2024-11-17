بعد إصابته بنزيف أمام سويسرا .. ميتروفيتش كاشفًا مدة غيابه: كانت مباراة أشبه بالمبارزة!

مهاجم الهلال لم يمر بليلة جيدة مع صربيا أمام سويسرا، إذ أهدر جزائية وأصيب بنزيف في القدم!

بعدما ظهر الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، بقدم ينزف في لقاء صحفي، كان حتميًا أن يطمئن الجماهير على حالته، سواء جمهور بلاده أو جماهير الزعيم، في ظل المباريات المهمة المقبل عليها.

محترف الزعيم كان قد شارك أول أمس الجمعة، في تعادل صربيا أمام سويسرا (1-1)، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، في مباراة شهدت إهداره لضربة جزاء.

المثير عقب المباراة هو ظهور ميترو في لقاء مع القناة الرسمية للاتحاد الصربي لكرة القدم عبر "يوتيوب"، ظهر خلاله وهو ينزف دمًا من قدمه، لكنه أكد أن إصابته ليست خطيرة، إنما فقط يحتاج لراحة لمدة يومين على الأكثر.

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وقال قائد المنتخب الصربي لقناة الاتحاد الصربي عبر "يوتيوب": "لقد كانت مباراة أشبه بالمبارزة، لكن ليس هناك ما هو خطير في إصابتي، احتاج ليوم أو يومين للراحة، وبعدها سأكون جاهزًا لمواجهة الدنمارك".

وعن المباراة، علق ميتروفيتش: "المباراة كانت صعبة للغاية من الناحية البدنية والتكتيكية، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا ولعبنا بقوة، وإن كنت قد أهدرت ضربة الجزاء، لكننا نستحق الخروج بنقطة التعادل في النهاية".

واختتم: "كنت أتدرب على الجزائيات خلال اليومين الماضيين، لكن حارس سويسرا تصدى لتسديدتي، يا إلهي!، دعونا نمضي قدمًا، فهي مباراة وانتهت، علينا أن نستعد للدنمارك".

يذكر أن صربيا تستضيف الدنمارك غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من البطولة القارية.

ويحتل رفاق ميترو المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعتهم بدوري الأمم الأوروبية برصيد خمس نقاط، متأخرين بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك "الوصيفة"، وسبع نقاط عن إسبانيا "المتصدرة"، والتي حسمت بالفعل تأهلها للدور المقبل.