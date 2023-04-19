أخبار الهلال اليوم | ميلان يقطع طريق الزعيم .. ومنافس على صفقة مهدي طارمي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 إبريل 2023.

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"لاعب الهلال السبب" .. إدارة النصر تبرر الحركة المشينة من كريستيانو رونالدو!

قامت الدنيا ولم تقعد خلال الساعات الماضية، بعد ديربي الرياض، ليس لأمور فنية، إنما بسبب تصرف من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر. "طالع التفاصيل"

فيديو | نجم الهلال يسخر من مُدرج النصر ويُذكرهم بالمُشجعة "مريم"

كعادته لم يترك مُدافع نادي الهلال علي البليهي فرصة حسم فريقه للديربي ضد النصر بهدفين دون رد تمر بدون سخريته المعهودة عنه من النادي النصراوي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "ما باليد حيلة!" .. تعليق مثير من رئيس الهلال على صفقة ليونيل ميسي

أخيرًا، نجح أحدهم في إيصال صوته بشكل مباشر لفهد بن نافل؛ رئيس الهلال السعودي، بشأن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما كانت مجرد مطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ربما الرد لم يعجبه. "اقرأ التفاصيل"

احتفالات أم رسائل للإدارة؟ .. جمهور الهلال يحتفل بإسقاط النصر بطريقة خاصة

تألقت جماهير نادي الهلال مثل فريقها تمامًا، وذلك بعدما أطلقت العديد من الأهازيج في المدرجات، احتفالًا بالانتصار في ديربي الرياض على الغريم التقليدي النصر. "اقرأ التفاصيل"

ميلان يقطع الطريق على الهلال

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن قطع الطريق أمام نادي الهلال، للتعاقد مع النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لمدة موسم جديد، ليقطع الطريق أمام نادي الهلال.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع جيرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُجدد المهاجم الفرنسي عقده.

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مارسيليا ينافس الهلال على صفقة طارمي

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن نادي مارسيليا يرغب في التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض التشيلي أليكسيس سانشيز الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية قد أكدت في وقت سابق، على أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع مهدي طارمي، حيث قدم له عرضًا لمدة 3 سنوات بقيمة 9 ملايين يورو سنويًا.

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