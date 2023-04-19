فيديو | نجم الهلال يسخر من مُدرج النصر ويُذكرهم بالمُشجعة "مريم"

علي سمير
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دوري روشن السعوديالهلالالهلال vs النصرالنصرعلي البليهي

واقعة مثيرة للجدل في الديربي

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كعادته لم يترك مُدافع نادي الهلال علي البليهي فرصة حسم فريقه للديربي ضد النصر بهدفين دون رد تمر بدون سخريته المعهودة عنه من النادي النصراوي.

ورغم تغيبه عن المباراة حرص البليهي على مساندة فريقه من المدرجات، مما جعله مُلاحقًا من الكاميرات ولقطات مشجعي الهلال داخل الملعب.

وبالفعل تم رصد فرحته أثناء تقدم الهلال ولكنه خرج عن المألوف وقام بالسخرية من الخصم بطريقة غير مسبوقة، وقام بتذكيرهم بالمُشجعة "مريم" التي سخر منا جمهور النصر بسبب كريستيانو رونالدو.

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والقصة تعود للتحدي الذي قام به أحد المشجعين للنصر قبل الديربي، حين نشر مقطع فيديو وقال إنه سوف يُسمي نفسه "مريم" إذا خسر النصر تلك المباراة.

وبطبيعة الحال لم تنس جماهير الهلال وعلى رأسهم لاعبهم المثير للجدل علي البليهي هذا المقطع، وقاموا جميعًا بالسخرية من المُشجع النصراوي عقب انتهاء مباراة القمة.

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