أخبار الهلال اليوم | موقف سلمان الفرج من نهائي آسيا، ومصدر قلق جديد

تامر أبو سيدو
|
salem al dawsari - al hilal urawa al hilal twitter
الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 مايو 2023

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

نسبة مقلقة للهلال من الانتصارات دون الدوسري

غاب سالم الدوسري عن 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم، ولم يُحقق الفريق الفوز في تلك المباريات سوى بنسبة 46% منها.

تلك النسبة تعد مصدر قلق جديد للهلال قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والتي سيغيب عنها الجناح السعودي للإيقاف بعد طرده في لقاء الذهاب.

الهلال يُواصل تدريباته في سايتاما

واصل الهلال تدريباته في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي آسيا السبت القادم.

وتضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية وقد تابعه مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل واختتم بمناورة فنية بين اللاعبين.

حادثة مؤسفة من جماهير الهلال عقب نهائي آسيا

الجمهور الأزرق اعتدى على مشجع نصراوي.

فيديو | كارثة التعصب .. جمهور الهلال يعتدي على مشجع نصراوي عقب لقاء أوراوا!

سلمان الفرج ينتظر حسم موقفه من النهائي

القائد تعرض للإصابة والغموض يُحيط بقدرته خوض النهائي.

قبل مواجهة أوراوا .. سلمان الفرج يُفعل وضع الانتظار!

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

494530 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
494530 الأصوات

اختيارات المحررين