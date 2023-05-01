فيديو | كارثة التعصب الرياضي .. جمهور الهلال يعتدي على مشجع نصراوي عقب لقاء أوراوا!

يبدو أن جمهور الهلال قرر تفريغ طاقة الغضب لديه بعد التعادل أمام أوراوا ريد الياباني في مشجع نصراوي، بطريقة بعيدة تمامًا عن الروح الرياضية!
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الزعيم تعادل في 29 من أبريل الماضي أمام الفريق الياباني بهدف لكل منهما، في الرياض، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليصعب مهمة الإياب على نفسه.
وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو يزعم ناشروه أنه عقب المباراة، يظهر خلاله عددًا من مشجعي الهلال يقومون بالاعتداء على مشجع نصراوي.
ولم تتضح أسباب اعتداء الجماهير على النصراوي، وما إذا قام باستفزازهم قبلها أم جاء لدعم أوراوا وغيرها من الأمور، لكن لا توجد مبررات لمثل هذا التعصب الكروي الذي يتطور لاعتداءات!
جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في السادس من مايو الجاري في سايتاما اليابانية.
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