أخبار الهلال اليوم | موقف الفرج من مونديال الأندية .. وأبها يستعيد لاعبه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 14 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت، الموافق 14 يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

ليس ميسي فقط .. هكذا سيكون رد الهلال على صفقة رونالدو والنصر!

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بعد أن نجح نادي النصر في حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتشرت أنباء قوية عن توجه نادي الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليكون أبلغ رد على صفقة الغريم، ولكن الأمر لن يتوقف على هذه الصفقة! "اقرأ التفاصيل"

أبها يستعيد خدمات لاعبه قبل مواجهة الهلال

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن فريق نادي أبها، استعاد خدمات لاعبه عبد الرحمن البركة، قبل مباراة الفريق أمام الهلال في دوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن البركة سيشارك في تدريبات الفريق الجماعية، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

هل يشارك سلمان الفرج مع الهلال في كأس العالم للأندية؟

كشفت صحيفة "الرياضية" عن موقف سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الصحيفة أكدت على أن الفرج يستجيب لبرنامجه التأهيلي، وهناك أمل للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال شهر فبراير المقبل.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد Shahid