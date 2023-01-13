ليس ميسي فقط .. هكذا سيكون رد الهلال على صفقة رونالدو والنصر!

فريق الأحلام يدق باب الهلال في صيفية 2024

Shahid

بعد أن نجح نادي النصر في حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتشرت أنباء قوية عن توجه نادي الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليكون أبلغ رد على صفقة الغريم، ولكن الأمر لن يتوقف على هذه الصفقة!

وبالفعل يتحدث الجميع حاليًا عن تواجد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إقناع ميسي بالانضمام إلى الزعيم.

هناك بعض الأمور التي تؤكد على أن الهلال لن يكتفي بصفقة ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء إيقافه من قيد لاعبين جدد، نتحدث عنها سويًا..

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الفائض المالي

حرمان نادي الهلال من قيد لاعبين جدد في فترتي الانتقال الصيفية الماضية والشتوية الحالية، بالتأكيد له أضرار فنية كبيرة، أبرزها عدم تجديد الدماء بلاعبين جدد.

ولكن له إيجابية كبيرة، وهي توفير نادي الهلال للأموال التي كان ينوي أن يقوم بشراء لاعبين جدد عن طريقها، خلال فترتي الانتقال الصيفية الماضية والشتوية الحالية.

هذا الفائض سيمنح للهلال الفرصة للتعاقد مع أكثر من نجم كبير، وقد لا يتم الاكتفاء بالأرجنتيني ميسي.

مصالحة الجماهير

تُسيطر على جماهير نادي الهلال حالة كبيرة من الغضب، بسبب عدم قدرة ناديها إبرام صفقات جديدة خلال فترتي الانتقال الحالية والسابقة، بالإضافة إلى نجاح الغريم النصر في استغلال هذا الأمر لصالحه.

إدارة الهلال ستكون هدفها الأساسي هو مصالحة الجماهير، بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

فريق الأحلام

هذه الأمور ستدفع الهلال إلى عدم ترك أي صفقة عالمية متاحة إلا والمنافسة عليها والفوز بها، وهذا الأمر سيجعلنا نرى فريق الأحلام لنادي الهلال في موسم 2023-2024.

الأخبار المتداولة حاليًا تؤكد على أن النصر يفاوض راموس مدافع باريس سان جيرمان، وبوسكيتس لاعب وسط برشلونة، وماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند، وغيرهم من الأسماء.

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الهلال لن يترك النصر ينجح في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين بسهولة، بل سيكون هدفه هو الفوز بخدماتهم.

Shahid