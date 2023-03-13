أخبار الهلال اليوم | موعد عودة ياسر الشهراني، وزيارة إلى اليابان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 مارس 2023.

تحديد موعد عودة ياسر الشهراني للتدريبات

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحديد منتصف يوليو القادم موعدًا لعودة ياسر الشهراني مدافع الهلال إلى التدريبات الجماعية مع فريقه.

اللاعب غائب عن اللعب منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة السعودية والأرجنتين وقد خضع لجراحتين في البنكرياس والوجه، وقد أوضحت الرياضية أن الجهاز الطبي يُتابع حالته جيدًا وينتقل من مرحلة إلى التالية في العلاج وفقًا لاستجابة اللاعب ومدى التقدم الذي يحرزه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي في المنتخب السعودي يُتابع الشهراني كذلك.

تطورات حالة ماريجا والدوسري الصحية

تدرب سالم الدوسري نجم الهلال يوم أمس الأحد على فترتين صباحية ومسائية ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة للفريق.

من جانب آخر، أجرى موسى ماريجا تدريبًا في صالة الإعداد البدني، وقد أجرى كذلك تدريبات بالكرة.

غياب الثنائي عن مواجهة الفتح في كأس الملك يوم غدٍ الثلاثاء مؤكد.

وفد هلالي يُغادر الأربعاء إلى اليابان

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن وفدًا من الهلال سيُغادر يوم الأربعاء القادم إلى اليابان للتحضير لسفر الفريق خلال مايو القادم إلى هناك لخوض نهائي دوري أبطال آسيا.

ويترأس فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم الوفد الهلالي المتجة لليابان ومن المقرر أن يُرتب الأمور الخاصة بالسكن وملاعب التدريب.

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