أخبار الهلال اليوم | مواجهة نيوكاسل بالشباب .. وعرض تركي لكنو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 8 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الثامن من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

رينارد يطالب الهلال بالموافقة على انتقال كنو إلى بشكتاش

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الفرنسي هيرفي رينارد، طلب من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالموافقة على انتقال محمد كنو لاعب وسط الفريق، إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"إذا تعاقد النصر مع رونالدو .. على جماهيره أن تشكر كنو وحمدالله"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أنه يجب على جماهير النصر أن توجه الشكر إلى محمد كنو لاعب وسط الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، حال التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

"حتى لا يتكرر سيناريو كنو .. نصيحة نصراوية لتجديد الهلال مع البليهي"

وجه الإعلامي النصراوي محمد شنوان العنزي، نصيحة إلى نادي الهلال، بشأن تجديد التعاقد مع المدافع علي البليهي خلال الفترة الحالية، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، لعدم تكرار ما حدث مع محمد كنو. "اقرأ التفاصيل"

دياز يضم بعض الشباب لقائمة مباراته أمام نيوكاسل

قرر المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، ضم عددًا من لاعبي درجة الشباب بناديه، لقائمة مباراته أمام نيوكاسل الإنجليزي الودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن دياز سيقوم بإراحة جميع اللاعبين الدوليين في مباراة نيوكاسل، باستثناء ناصر الدوسري.