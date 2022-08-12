رينارد يطالب الهلال بالموافقة على انتقال كنو إلى بشكتاش

هل يحترف كنو في بشتكاش التركي؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الفرنسي هيرفي رينارد، طلب من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالموافقة على انتقال محمد كنو لاعب وسط الفريق، إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد كنو تألق بشكل كبير رفقة منتخب السعودية ببطولة كأس العالم قطر 2022، مما جعل العديد من الأندية تفكر في ضمه.

وأشارت صحيفة "foto spor" التركية، إلى أن نادي بشكتاش لديه إصرار من أجل التعاقد مع محمد كنو، الذي تألق في كأس العالم 2022، حيث طلب مسؤولي النادي التركي من اللاعب إنهاء عقده، لأنهم ليس لديهم استعداد لدفع مبالغ طائلة حاليًا.

وتدخل رينارد في الصفقة، وطلب من إدارة الهلال الموافقة على انتقال كنو إلى بشكتاش، من أجل تطور مستوى اللاعب لاستفادة المنتخب السعودي منه مستقبلًا.

ومن المقرر أن يحسم نادي الهلال موقفه من رحيل كنو خلال الفترة المقبلة، حيث يعد من أبرز عناصر الفريق التي لا غنى عنها بالفريق الأزرق.