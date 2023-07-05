أخبار الهلال اليوم | منع رحيل بيريرا .. ومؤامرة ضد الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الخامس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

انهيار صفقة فوفانا؟ .. النصر يزاحم الهلال والأهلي على دبابة برشلونة

في مفاجأة صادمة.. يبدو أن صفقة انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في طريقها إلى الانهيار تمامًا. "اقرأ التفاصيل"

خاص | الهلال يقترب من سافيتش .. ويفاوض 3 مهاجمين أبرزهم "مطلب جمهوري"

اقترب نادي الهلال، من التعاقد مع ثنائي عالمي، طلبهما جماهير الفريق الأول لكرة القدم بـ"الاسم"، خلال الأيام القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة .. جورج جيسوس يتسبب في رحيل الشلهوب عن شباب الهلال

تفاجأ الجميع باعتذار محمد الشلهوب بالأمس، عن الاستمرار في منصبه كمدير فني لفريق الهلال تحت 17 عامًا بعد أقل من عامين من توليه المهمة. "اقرأ التفاصيل"

تشكيكًا في نزاهة صندوق الاستثمارات .. مطالب بفتح تحقيق بداعي "مؤامرة ضد الهلال"

لا يمر أي شيء في الوسط الرياضي السعودي خلال هذه الفترة المهمة دون تشكيك، الذي بدأ باتهامات بتلاعب في نتائج مباريات الموسم الماضي من دوري روشن، مرورًا بمرشحي انتخابات الأندية، وصولًا للوضع الحالي والتشكيك في صندوق الاستثمارات العامة. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يمنع رحيل ماتيوس بيريرا بسبب الـ73 مليون ريال

يقف نادي الهلال، عائقًا حتى الآن، أمام رحيل نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"