خاص | الهلال يقترب من سافيتش .. ويفاوض 3 مهاجمين أبرزهم "مطلب جمهوري"

اقترب نادي الهلال، من التعاقد مع ثنائي عالمي، طلبهما جماهير الفريق الأول لكرة القدم بـ"الاسم"، خلال الأيام القليلة الماضية.

الهلال يتعرض لضغوطات جماهيرية كبيرة حاليًا؛ بعد فشله في التعاقد مع نجم كبير مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والاكتفاء بصفقتي المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

وعلم موقع "Goal" من مصادره، أن نادي الهلال، بات قريبًا جدًا من التعاقد مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو الإيطالي.

ومن المقرر أن يتم تسجيل سافيتش، في قائمة الزعيم الهلالي، بدلًا من الكولومبي جوستافو كوييار، المنتقل منذ ساعات قليلة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر.. كشفت المصادر، عن تفاوض الهلال مع 3 أسماء هجومية عالمية؛ لضم أحدهم في الصيف الحالي، بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو، الذي رحل عن الفريق الأول، بعد نهاية عقده.

وأبرز الأسماء الهجومية التي يتفاوض معها الهلال؛ الصربي أليكساندر ميتروفيتش، نجم فولهام الإنجليزي، والذي دشنت جماهير الفريق الأزرق هشتاجًا باسمه، خلال الفترة الماضية؛ للضغط على الإدارة من أجل التعاقد معه.