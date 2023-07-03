أخبار الهلال اليوم | مفاضلة بين نيمار وبرناردو سيلفا .. وحقيقة خيانة ياسر المسحل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الثالث من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثالث من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

خاص | "GOAL" يكشف حقيقة تورط المسحل .. كيف تحولت وجهة جورج جيسوس من منتخب السعودية إلى الهلال؟

اتهامات هنا وهناك، وحديث عن مؤامرات، وعادت نغمة "منتخب الهلال" للظهور للصورة من جديد، لكن هذه المرة ليس لضم الأخضر السعودي لعدد كبير من لاعبي الزعيم، إنما بتهمة تقديم مصلحة الأزرق على المنتخب السعودي (طالع التفاصيل).

خاص | بعد خسارة جورج جيسوس .. منافسة إيطالية كرواتية على قيادة منتخب السعودية

لا يزال اتحاد كرة القدم السعودي يسعى بحثًا عن مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد (طالع التفاصيل).

"اتهمته زوجته بالخيانة" .. الهلال يركض وراء صفقة مثيرة للجدل

دخل نادي الهلال، في منافسة شرسة مع الشباب؛ للتعاقد مع نجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"سوبر ستار" الهلال ينحصر بين خيارين .. الأسرع هو الأقرب!

رغم تعاقده مع الثنائي روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، إلا أن الهلال مازال يعمل جاهدًا لحسم الصفقة الأهم في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، والتي تُوصف جماهيريًا وإعلاميًا بأنها "سوبر ستار" الفريق (طالع التفاصيل).

من اختار منهما؟ حسان تمبكتي يرد على عرضي الهلال والاتحاد

لم يعد خافيًا على أحد رغبة الهلال والاتحاد في التعاقد مع حسان تمبكتي نجم الشباب والمصنف كأفضل مدافع سعودي حاليًا، خاصة بعد إصابة جانج هيون سو مدافع الزعيم بورم في الغدة وأحمد حجازي قائد العميد بقطع في الرباط الصليبي (طالع التفاصيل).

فشل الصفقة التبادلية مع الهلال؟ .. الاتحاد يتفاوض لضم نجم الاتفاق

لا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد، يعمل بقوة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024؛ والذي يشهد مشاركته في كأس العالم للأندية (طالع التفاصيل).

أقل من نصف عرض الهلال! .. رئيس إنتر ميامي يكشف عن تفاصيل عقد ميسي

تحدث خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه، بعد المنافسة مع نادي الهلال من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

"الطفل المدلل والفتى الأحمق" .. الفائزون والخاسرون من عودة جورج جيسوس إلى الهلال

"للقصة فصول لم تنتهِ".. هكذا أعلن نادي الهلال، عودة مدربه البرتغالي الأسبق جورج جيسوس؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

صالح الشهري .. إلى متى هذا الرضا؟ تمرد يا رجل!

جميل وإيجابي أن نشعر بالرضا حول وضعنا الوظيفي والمهني، لكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع طموحنا وسعينا للوصول إلى حدود جديدة في حياتنا المهنية .. ذلك المبدأ ينطبق على لاعبي كرة القدم كذلك (طالع التفاصيل).