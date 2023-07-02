أقل من نصف عرض الهلال! .. رئيس إنتر ميامي يكشف عن تفاصيل عقد ميسي

تعرف على تفاصيل المفاوضات التي تمت بين إنتر ميامي وليونيل ميسي

تحدث خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه، بعد المنافسة مع نادي الهلال من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ميسي قريبًا جدًا من الموافقة على الانتقال إلى نادي الهلال، ولكن عائلته رفضت العيش في المملكة، وفضّلت الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليرفض النجم الأرجنتيني العرض السعودي المغري.

وقال ماس خلال تصريحات لصحيفة "El Pais": "عقد ميسي سيكون بين 50 إلى 60 مليون يورو في السنة، أقل مما عرض عليه في السعودية، وسيكون لديه أيضًا حصة في النادي بعد الاعتزال، وكذلك جزء من أرباح منصة Apple TV، وأيضًا من أرباح شركة Adidas العالمية".

وأضاف: "في عام 2019 بدأنا التفكير في كيفية إحضار ميسي، لأننا نريد أن نجعل الناس في الولايات المتحدة تفكر في كرة القدم، والجميع يُريد الانتقال إلى الدوري الأمريكي لأننا لا ندفع ضرائب محلية أو حكومية".

وأشار مالك إنتر ميامي إلى أن مفاوضاته مع ميسي كانت طويلة جدًا، حيث بدأت منذ 3 سنوات ونصف، وأن التحدث مع والده خورخي تم في برشلونة وميامي وروزاريو والدوحة، حتى تمت المفاوضات بنجاح.