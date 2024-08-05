أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كبرى عن نيمار وجورج جيسوس يعاقب لاعب الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة كبرى .. الكلاسيكو يشهد عودة نيمار و"رسالة عن الهوس" من نجم الهلال لمنتقديه

عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أيامًا صعبة للغاية؛ بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي تبعده عن الملاعب، منذ 10 أشهر تقريبًا. (طالع التفاصيل)

"نحتاج مليار يورو جديدة" .. السهلي يضغط على لجنة الاستقطاب بعد أزمة الهلال والنصر!

كشف الناقد الرياضي تركي السهلي، عن تنفيذ هدف المشروع السعودي الذي تتبناه القيادة الرشيدة، وأعلنت عنه وزارة الرياضة ورابطة المحترفين، بالارتقاء بدوري روشن السعودي، ليصبح أحد أكبر 10 دوريات في العالم، يستلزم تقديم دعم مالي ضخم جديد، في موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

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"حلم أوروبا أجبره على التمرد" .. جيسوس يعاقب سعود عبد الحميد والهلال يحذره من وكيله!

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن التفاصيل الكاملة حول أزمة سعود عبد الحميد، مع إدارة ناديه الهلال، وموقف اللاعب من عروض الاحتراف الخارجي، بعد ورود اسمه في قوائم اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية. (طالع التفاصيل)

"أدعم احتراف تاليسكا الافتراضي" .. المريسل يُرضي جماهير النصر بعد ترشيح نجوم الهلال والأهلي والاتحاد!

أثارت رسالة الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، حول اللاعبين المُرشحين للاحتراف خارج المملكة، حالة من التساؤلات، خاصة بين الجماهير النصراوية، وذلك بعدما خلت القائمة المذكورة من وجود أي لاعب محلي في صفوف النصر، يستحق خوض تجربة الاحتراف. (طالع التفاصيل)