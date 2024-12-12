أخبار الهلال اليوم | مفاجأة سالم الدوسري .. ورسالة بشأن مشاركة الزعيم في مونديال الأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

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سافيتش يقضي إجازته في إيطاليا

يتواجد النجم الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط نادي الهلال حاليًا في إيطاليا، مستغلًا فترة الإجازة التي حصل عليها حاليًا.

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وحصل لاعبو الهلال على فترة راحة من جانب مدربهم البرتغالي جورج جيسوس، في ظل فترة التوقف الجارية بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة "خليجي 26".

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ما لم يدوّنه المصارع رودي بايبر في ملاحظاته .. دوري روشن يحتاج إلى "استفزاز" علي البليهي!

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النصر تأهل من الملعب و"ترشيح" الهلال في بطولتين .. رسالة مفاجئة حول مشاركات السعوديين في كأس العالم للأندية

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بعد إصابته المرعبة .. سالم الدوسري يفاجئ الجميع بمعسكر السعودية استعدادًا لخليجي 26!

فاجئ النجم سالم الدوسري جناح نادي الهلال الجميع، بتواجده في معسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقرر إقامتها في الكويت، بعد إصابته المرعبة. "اقرأ التفاصيل"