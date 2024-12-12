بعد إصابته المرعبة .. سالم الدوسري يفاجئ الجميع بمعسكر السعودية استعدادًا لخليجي 26!

تعرف على موقف سالم الدوسري من خليجي 26

فاجئ النجم سالم الدوسري جناح نادي الهلال الجميع، بتواجده في معسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقرر إقامتها في الكويت، بعد إصابته المرعبة.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة مرعبة خلال مباراة الهلال ضد الرائد، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهي التي جعلته يُغادر الملعب متأثرًا بتلك الإصابة.

وشهد انطلاق معسكر الأخضر السعودي اليوم الخميس، تواجد سالم الدوسري بشكل طبيعي، وهي إشارة على جاهزيته للمشاركة مع المنتخب في خليجي 26.

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ولكن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن قدرته على المشاركة بشكل طبيعي، أم سيرتدي قناع لحماية الوجه خلال المرحلة المقبلة مع المنتخب السعودي.

ويقع الأخضر في الثانية في بطولة خليجي، رفقة البحرين والعراق واليمن، حيث يفتتح مبارياته بالبطولة بمواجهة البحرين يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، ثم أمام اليمن يوم الأربعاء 25 ديسمبر، وآخر مواجهة ستكون أمام العراق يوم السبت 28 ديسمبر بدور المجموعات.