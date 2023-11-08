أخبار الهلال اليوم | مستجدات في مستقبل ميشايل .. وتفاصيل ليلة نيمار المرعبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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في انتظار الموافقة .. قرار تاريخي "مرتقب" يمنع انتقال نجم الهلال إلى عملاق إنجلترا

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يتسبب قرار إنجليزي "تاريخي"، في حرمان أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الانتقال إلى "البريمييرليج"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

جورج جيسوس يحبه .. "نجم الهلال يقترب من الرحيل في الانتقالات الشتوية"

يبدو أن ملف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، سيكون ساخنًا للغاية، داخل نادي الهلال السعودي، مع اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

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تفاصيل جريمة السطو .. تجهيز مقر احتجاز صديقة نيمار وابنته والعناية الإلهية تتدخل

عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ساعات من الرعب؛ بعد التهديدات التي تعرضت لها صديقته برونا بيانكاردي وابنته مافي (طالع التفاصيل).

بعد محاولة اختطاف ابنته "مافي" .. أول تعليق من نيمار عن عملية السطو على منزل صديقته

وصف البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، الليلة التي عاشها بالأمس، بالسيئة للغاية، بشأن ما تعرضت له صديقته برونا بيانكاردي وأحد أصدقائه على الجانب الآخر (طالع التفاصيل).

"صانع مجد الهلال وعجوز البرتغال" .. مدربون أبطال تم طردهم من أنديتهم قبل نونو سانتو

إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو من منصبه في الاتحاد "ليست بدعة"، فهناك العديد من المدربين حول العالم، الذين تم إقالتهم بشكل رسمي؛ على الرغم من قيادتهم أنديتهم، للتتويج بلقب الدوري المحلي (طالع التفاصيل).

رحل عن الهلال بسبب مرض خطير .. جانج هيون سو يقترب من فريق قطري

أصبح النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو على وشك الانضمام إلى أحد الأندية القطرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن رحل عن الهلال مع نهاية الموسم الماضي (طالع التفاصيل).

مفاجأة | السعودية تطارد 3 أسماء كبيرة في مانشستر يونايتد

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات 3 نجوم كبار في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

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