رحل عن الهلال بسبب مرض خطير .. جانج هيون سو يقترب من فريق قطري

جانب سيخوض تجربة جديدة في الخليج

أصبح النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو على وشك الانضمام إلى أحد الأندية القطرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن رحل عن الهلال مع نهاية الموسم الماضي.

جانج هيون سو كان قد عانى من ورم خبيث في الغدة الليمفاوية، ليخضع إلى العلاج الإشعاعي ليتعافى من الإصابة، ولكن الهلال فضّل ضم لاعب أجنبي بدلًا منه، ليرحل عن الفريق.

وأعلن نادي الغرافة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن وصول جانج إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للخضوع إلى تجربة قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

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وأضاف الغرافة أن جانج سينضم إلى تدريبات الفريق، من أجل الوقوف على مدى جاهزيته البدنية والفنية، وفي حال التأكد من جاهزيته، سيتم التعاقد معه بدلًا من البرازيلي ليانكو.

وكان جانج أحد العناصر الأساسية في صفوف نادي الهلال خلال السنوات الماضية، وكانت الرغبة في استمراره كبيرة، ولكن المرض الذي تعرض له جعله يخرج من حسابات الزعيم.