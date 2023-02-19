أخبار الهلال اليوم | ليوناردو جارديم يتغنى بلاعبي الزعيم .. وحسم موقف سلمان الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 فبراير 2023.

"يشبه عبد الفتاح عسيري" .. عضو شرف الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع عبد الله عطيف

يبدو أن عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، سيحتار كثيرًا عند حلول الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل تجاهل ناديه التجديد له وإعلان المنافسين كذلك رفضهم لضمه. "اقرأ التفاصيل"

كارلوس إدواردو: جورج جيسوس تشاجر كثيرًا في الهلال لكن حدثت المفاجأة بعد رحيله

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الهلال السعودي السابق، عن الانقلاب الذي قاده المدرب البرتغالي جورج جيسوس في الزعيم، معربًا عن صدمته مما حدث بعد رحيله. "اقرأ التفاصيل"

لا تفرحوا كثيرًا .. سر انضمام ياسر الشهراني لبعثة الهلال في قطر

استبشر عدد من جمهور الهلال السعودي خيرًا بانضمام ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق، لبعثة الزعيم التي اتجهت إلى قطر، بعد غيابه لعدة أشهر عن الملاعب، لكن الأمر لا يدعو للتفاؤل كثيرًا. "اقرأ التفاصيل"

المغضوب عليه والمظلوم .. لاعبون يستحقون الفرصة في دوري روشن

تمتلك كل الفرق بعض الجواهر المدفونة في صفوفها، ولكنها لم تحصل على فرص حقيقية للمشاركة مع تلك الفرق، وعندما يُشاركون لبعض من الوقت، يتألقون ويقدمون مستويات رائعة، ولذلك يجب منحهم فرصة أكبر للمشاركة. "اقرأ التفاصيل"

رامون دياز: تحقيق وصافة مونديال الأندية لن تتسبب في ضغط علينا

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن سلمان الفرج قائد الفريق، لن يشارك في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة شباب الأهلي صعبة ويمتلكون مدرب كبير، ولا أعتقد أن حصولنا على المركز الثاني في كأس العالم للأندية سيشكل علينا ضغطًا".

جارديم: الهلال وصيف العالم وبطل آسيا ويمتلك لاعبين مميزين

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي دبي، على أنه يتمنى تقديم مباراة جميلة أمام فريق نادي الهلال في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن منافسه هو حامل لقب دوري أبطال آسيا ووصيف العالم.

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحفي: "مشروع شباب الأهلي مازال في بدايته، ونمتلك لاعبين صغار في السن ولدينا عناصر الخبرة، والهلال يمتلك لاعبين مميزين على الجانب الفردي، قادرين على حسم المباريات".