كارلوس إدواردو: جورج جيسوس تشاجر كثيرًا في الهلال لكن حدثت المفاجأة بعد رحيله

رغم رحيل جورج جيسوس عن الهلال في منتصف موسم 2018-2019 بطريقة غريبة إلا أن تأثيره لا يزال موجودًا على الأندية السعودية كافة بحسب ما أكد إدواردو

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الهلال السعودي السابق، عن الانقلاب الذي قاده المدرب البرتغالي جورج جيسوس في الزعيم، معربًا عن صدمته مما حدث بعد رحيله.

البرتغالي كان قد قاد الزعيم لمدة ستة أشهر فقط، بدايةً من يوليو 2018، إذ رحل بعد توتر علاقته بمسؤولي النادي، نظرًا لرغبتهم في تجديد عقده حتى عام 2022، لارتباطات الفريق القارية، بينما كان يريد المدرب الرحيل في نهاية موسم 2018-2019.

وقال إدواردو عن فترة جيسوس، خلال تصريحاته لإذاعة "Glirioso" البرازيلية: "عندما وصل جورج جيسوس كان يتشاجر يوميًا في الهلال، كان يردد (هذه الأشياء لا أريدها، أزيلوها من هنا)، كان مثل العلامة الفارقة لما كان عليه النادي، فقد قام بتغيير عقلية الجميع في الهلال، في البداية توقعت أنه لن يتمكن من العمل في السعودية كونه قادم بعقلية أوروبية ويحاول زرعها في الهلال، وعند رحيله توقعت أن نعود للسابق إلا أن الجميع احتفظ بتعليماته حتى من الطباخين وطريقة التغذية والقسم الطبي، جيسوس قام بعمل أشبه بالانقلاب في التحول الفكري في السعودية، حتى أن الأندية الأخرى أصبحت تقلده وأصبح هو نموذج يحتذى به".

وانتقل البرازيلي للحديث عن فترته مع الزعيم، إذ أضاف: "عندما وصلت للسعودية، كان الهلال يعيش لحظات صعبة، فقد مر وقت على الفريق دون تحقيق أي بطولة، رغم أنه أكبر نادٍ في آسيا وله قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، فهو يعتبر كريال مدريد آسيا، دخلت مع الفريق معسكرًا في النمسا حتى وصل موعد السوبر السعودي في لندن ضد النصر، الذي كان يعيش فترة ممتازة وحقق بطولات في سنوات متتالية، ونجحت في تسجيل هدف المباراة الوحيد".

واختتم: "بعد السوبر بدأت كتابة تاريخي هناك، شارك في عشر مباريات وسجلت عشرة أهداف، وحققت بطولتين في أول موسم لي، كتبت تاريخي، لأن هناك نجوم كبار مروا من هناك كريفيلينو وتياجو نيفيز، وتجاوزت عدد أهداف ريفيلينو مع الهلال، كانت خمس سنوات رائعة، حققت كل البطولات الممكنة، وأصبحت الهداف التاريخي للنادي من بين اللاعبين الأجانب".