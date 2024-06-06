أخبار الهلال اليوم | لوكاكو يتراجع عن موقفه من السعودية .. وتركي آل الشيخ يجهز مفاجأة كبرى!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 يونيو 2024.

"متحديًا رغبة المسؤولين السعوديين" .. الاتحاد يجهز 815 مليون ريال لخطف صفقتين عالميتين من الهلال

على الرغم من غموض موقفه من الدعم؛ إلا أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، يصرون على التعاقد مع أسماء عالمية "معينة"، دون غيرها، في صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

"كواليس فشل انتقاله إلى الهلال وموقفه الآن" .. روميلو لوكاكو يفاجئ الأندية السعودية

بعد مواطنه كيفين دي بروينه.. فتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

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"موسم الرياض والهلال" .. تركي آل الشيخ يُثير فضول جماهير الزعيم!

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، فضول جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية، بشأن تعاون بين موسم الرياض ونادي الهلال. (طالع التفاصيل)

المعركة السادسة .. ميسي يخضع مع إنتر ميامي ورونالدو تُصيبه لعنة مغربية!

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة. (طالع التفاصيل)

استعدادًا للموسم الجديد .. فريق إسباني يفاضل بين النصر والهلال لمواجهة أحدهما!

بدأت الأندية الأوروبية تضع خلال الوقت الحالي خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستهدف نادي إشبيلية مواجهة الهلال أو النصر خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

استغلالًا لتعثر أندية السعودية .. عمالقة أوروبا يتصارعون على بنجامين سيسكو

استقر النجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب نادي لايبزيج الألماني، على عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعدما وصلت له خلال الفترة الماضية بعض العروض. (طالع التفاصيل)

"أهداف الهلال والنصر والاتحاد" .. صندوق الاستثمارات يجتمع مع 4 نجوم عالميين

يجتمع مسؤولو صندوق الاستثمارات السعودي، مع 4 نجوم عالميين؛ لبحث إمكانية ضمهم إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، في صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

قبل مباراة السعودية .. غياب هلالي وسالم الدوسري يحقق أمنية طفل باكستاني!

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي، خبرًا صادمًا قبل ساعات من مواجهة باكستان، حيث يطمح الأخضر في حسم عبوره إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

أفضل صفقات مجانية و"بعضهم ارتبط بالسعودية" .. 222 لاعب في قائمة الراحلين عن أندية الدوري الإنجليزي!

ينتظر موسم الميركاتو الصيفي، إطلاق سراح عددٍ كبير من اللاعبين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزهم مارسيال وفاران وتياجو، وصفقات ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

انتخابات روشن بلغة الأموال .. سباق الأهلي والاتحاد يتخطى 6 مليون وغموض داخل الهلال والنصر!

تشهد انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة، أجواءً ساخنة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، مساء الغد (الجمعة)، وفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية. (طالع التفاصيل)