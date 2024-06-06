"موسم الرياض والهلال" .. تركي آل الشيخ يُثير فضول جماهير الزعيم!

شاهد كيف أثار تركي آل الشيخ فضول جماهير الهلال

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، فضول جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية، بشأن تعاون بين موسم الرياض ونادي الهلال.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "موسم الرياض والهلال .. قريبًا"، ليُثير فضول جماهير الزعيم.

ولم يكشف رئيس هيئة الترفيه حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى تخص ما كتبه بشأن موسم الرياض ونادي الهلال، الأمر الذي جعل الجماهير تتساءل ما الذي يقصده تركي آل الشيخ؟

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وكان الهلال قد شارك في فعالية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي كأس موسم الرياض 2024، التي شارك فيها رفقة النصر وإنتر ميامي الأمريكي، وتوج بها الزعيم بعد التفوق على منافسيه.

ونجح الهلال في حسم الثلاثية خلال موسم 2023-2024، بعد التتويج بدوري روشن السعودي، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.