أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم السابق يدعم الدحيل والوجه الآخر لسالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ26 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ26 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

فيديو | الخلط في أمريكا الجنوبية .. سالم الدوسري يصل البرازيل وأندرسون تاليسكا "مجهول"!

على الرغم من أنه مثل المنتخب البرازيلي من قبل، إلا أنه يبدو أن الجماهير البرازيلية لا تعرف أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، وعلى النقيض يعرفون سالم الدوسري نجم نادي الهلال جيدًا! (طالع التفاصيل)

لا تهاديه بالورود وعاشق للمسرح .. الوجه الآخر لسالم الدوسري

عرفتموه وهو يخلط منافسيه داخل الملعب، لكن هل رأيتم خلطاته خارجه؟ هنا نعرفكم على الوجه الآخر لنجم الهلال سالم الدوسري. (طالع التفاصيل)

صراع التلميذ وأستاذه .. رامون دياز وهيرنان كريسبو ولقاء يتجدد بعد 27 عامًا

هل يحرج التلميذ أستاذه ويطيح به من دوري أبطال آسيا أم أن خبرة الأستاذ ستمنع تلميذه من الوصول للنهائي؟ الهلال والدحيل وصراع خاص خارج الخطوط. (طالع التفاصيل)

خاص | تهميشه لميشايل مستمر .. رامون دياز يستقر على أجانب لقاء الدحيل

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على العناصر الأجنبية التي ستشارك في مباراة الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

اجتماع دياز مع الدوسري

عقد الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، عقب مران الأمس، جلسة مع لاعب الفريق ناصر الدوسري، للحديث عن تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وحث المدرب لاعبه خلال الجلسة على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، في ظل محاربة الفريق في أكثر من جهة، من أجل حصد البطولات، بالتزامن مع الغيابات التي يعاني منها.

نجم الهلال السابق يدعم الدحيل

أعلن المغربي يوسف العربي؛ لاعب أولمبياكوس اليوناني الحالي، دعمه للدحيل في مواجهته ضد الهلال الليلة.

ويأتي دعم المغربي للدحيل في ظل تمثيله لثلاث سنوات، بداية من عام 2016، بينما كان قد مثّل الزعيم لموسم وحيد 2011-2012.

كم سيحصد الهلال من وراء التأهل؟

يلتقي الهلال اليوم، بالدحيل القطري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن دور نصف نهائي غرب من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يحصل المتأهل من بينهما على مليوني دولار، بخلاف المكافآت التي حصلا عليها من قبل في الأدوار السابقة.

أما بطل هذه النسخة فخزينته ستنتعش بأربعة ملايين دولار من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.