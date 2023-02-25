خاص | تهميشه لميشايل مستمر .. رامون دياز يستقر على أجانب لقاء الدحيل

تعرف على الرباعي الأقرب للتواجد في قائمة الهلال لمواجهة الدحيل

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على العناصر الأجنبية التي ستشارك في مباراة الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتُجبر لوائح بطولة دوري أبطال آسيا 2022، المدربين على اختيار 4 لاعبين أجانب فقط، بينهم لاعب آسيوي، وبالتالي سيستبعد الهلال 3 لاعبين من قائمته.

وعلم "جول" من مصادره، أن مناورة نادي الهلال الأخيرة قبل مواجهة الدحيل، شهدت اعتماد رامون دياز على 4 لاعبين أجانب، وهم "الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الكولومبي جوستافو كويلار، المالي موسى ماريجا، النيجيري أوديون إيجالو".

وبالتالي سيتم استبعاد الثلاثي: "البرازيلي ميشايل ديلجادو، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو"، من مباراة الدحيل في نصف النهائي الآسيوي مساء الأحد.

وكان دياز قد اختار رباعي أجنبي مكون من: "جانج هيون سو، جوستافو كويلار، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو" في مباراة الهلال الماضية أمام فولاد الإيراني، مع استبعاد كاريلو وديلجادو وإيجالو.