أخبار الهلال اليوم | فهد بن نافل يحسم موقفه من الرئاسة .. وسانتوس يحدد موقفه من ضم نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.

"أمنية لم يحققها الهلال!" .. المريسل يعلّق على لقاء مودريتش ونجم النصر في معسكر اليورو

"أمنية لم تتحقق!" .. هكذا كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل عن رأيه إزاء لقاء نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، بزملائه في معسكر المنتخب الكرواتي، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). "اقرأ التفاصيل"

تطورات مثيرة في الهلال .. قرار حاسم من فهد بن نافل والمرشح الوحيد للرئاسة يستعد للانسحاب!

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مفاجئة، قبل إغلاق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

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"كشف عن سبب القرار!" .. فهد بن نافل يعلن موقفه رسميًا من الترشح لرئاسة الهلال

كشف فهد بن نافل، عن موقفه الرسمي، من "الترشح" لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، من عدمه. "اقرأ التفاصيل"

سانتوس يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة ضم نيمار وهذه قصة محادثات نجم الهلال مع الرئيس!

كشف مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس، عن حقيقة التفاوض مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

كورينثيانز يستهدف ضم ميشايل ديلجادو .. والهلال لا يُمانع!

وضع نادي كورينثيانز البرازيلي النجم ميشايل ديلجادو لاعب الهلال، ضمن أهدافه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليجد ردًا إيجابيًا من جانب الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

كشف سر علاقته بجدته .. ميسي عن انتقال نيمار لإنتر ميامي: هناك جروب واتساب، ولكن!

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن إمكانية لعبه مرة أخرى مع البرازيلي نيمار، لإعادة الثلاثية الشهيرة التي جمعتهما في برشلونة مع لويس سواريز. "اقرأ التفاصيل"