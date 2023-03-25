أخبار الهلال اليوم | عودة موسى ماريجا، وسامي الجابر سلاحًا للسخرية من عبد الله الحمدان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 مارس 2023.

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الهلال يُواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الخليج

واصل الهلال تدريباته الجماعية أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الخليج يوم السبت القادم في مباراة مؤجلة من دوري روشن السعودي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية ثم انتقل المدرب رامون دياز إلى التدريبات التكتيكية واختتم المران بمناورة فنية بين اللاعبين، وقد تابع فهد بن نافل رئيس النادي المران.

الهلال يستعيد موسى ماريجا

عاد موسى ماريجا للتدريبات الجماعية وخاض مران أمس الجمعة مع زملائه استعدادًا لمواجهة الخليج يوم السبت القادم في مباراة مؤجلة من دوري روشن السعودي.

المهاجم المالي غائب عن الزعيم منذ أصيب خلال مواجهة الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سالم الدوسري يُسجل هدف السعودية الوحيد ضد فنزويلا

سجل سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي الوحيد ضد فنزويلا في المباراة الودية التي أقيمت يوم أمس في جدة وانتهت بخسارة الأخضر 2-1.

وجاء الهدف من جناح الهلال بمراوغة ثم تسديدة جميلة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

سخرية لاذعة من الجابر والحمدان

سخر أحد الصحفيين بطريقة لاذعة من نجمي الهلال، سامي الجابر وعبد الله الحمدان، رغم الفارق الزمني بين تواجدهما مع الأخضر.

"من لم يُشاهد سامي الجابر مع الأخضر يتابع هذا اللاعب .. ضغطك يرتفع برؤيتهما"