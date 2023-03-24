تنطلق غدًا .. 22 فريقًا يتنافسون في بطولة الصالات للسيدات بالسعودية

تامر أبو سيدو
|
Saudi Arabia womensaff.com
الإتحادالنصردوري روشن السعوديالهلالالكرة النسائية

السعودية تسير بخطوات ثابتة في كرة القدم للسيدات

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

تنطلق في السعودية يوم غدٍ السبت بطولة الصالات للسيدات في كرة القدم، والتي تستمر حتى الثامن من إبريل القادم.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

البطولة التي تأتي بعد انتهاء الدوري السعودي الممتاز للسيدات ستضم 22 فريقًا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، وستُلعب بنظام الدوري من دور واحد في 3 مدن هي الرياض والدمام وجدة.

البطولة ستنطلق يوم السبت بـ4 مباريات، حيث يلتقي فخر جدة مع الليث الأبيض والأمل مع مجد الغربية على أرض الصالة الخضراء بجدة، بينما تُقام مباراتي النورس والعنقاء، ونجمة جدة وسهم على ملعب النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور المجموعات في المدن السعودية الثلاثة فيما ستحتضن العاصمة الرياض المباريات بدءًا من ربع النهائي.

يُشار إلى أن كرة القدم السعودية عاشت اليوم الجمعة لحظات تاريخية بدخول المنتخب السعودي رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات النسائية.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

48552 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 23%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 12%فيكتور أوسيمين
48552 الأصوات

اختيارات المحررين