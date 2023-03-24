تنطلق غدًا .. 22 فريقًا يتنافسون في بطولة الصالات للسيدات بالسعودية

السعودية تسير بخطوات ثابتة في كرة القدم للسيدات

shahid

تنطلق في السعودية يوم غدٍ السبت بطولة الصالات للسيدات في كرة القدم، والتي تستمر حتى الثامن من إبريل القادم.

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البطولة التي تأتي بعد انتهاء الدوري السعودي الممتاز للسيدات ستضم 22 فريقًا من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، وستُلعب بنظام الدوري من دور واحد في 3 مدن هي الرياض والدمام وجدة.

البطولة ستنطلق يوم السبت بـ4 مباريات، حيث يلتقي فخر جدة مع الليث الأبيض والأمل مع مجد الغربية على أرض الصالة الخضراء بجدة، بينما تُقام مباراتي النورس والعنقاء، ونجمة جدة وسهم على ملعب النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور المجموعات في المدن السعودية الثلاثة فيما ستحتضن العاصمة الرياض المباريات بدءًا من ربع النهائي.

يُشار إلى أن كرة القدم السعودية عاشت اليوم الجمعة لحظات تاريخية بدخول المنتخب السعودي رسميًا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات النسائية.

Shahid