أخبار الهلال اليوم | عودة الجوير .. وموعد رحيل دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 13 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 13 يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

رغم تأكيدات استمراره .. الكشف عن موعد إقالة رامون دياز من تدريب الهلال

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، عن موعد إعلان نادي الهلال إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

قرعة كأس العالم للأندية 2022.. مباراة عربية خالصة والأهلي في طريق ريال مدريد

مواجهات نارية أسفرت عنها قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تجري في المغرب بين 1-11 فبراير 2023، وأبرز ما يهمنا فيها بالطبع هو مشوار الثلاثي العربي "الوداد المغربي – الهلال السعودي – الأهلي المصري" بالبطولة. "اقرأ التفاصيل"

الجوير يشارك في التدريبات وإيجالو يواصل الإعداد

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال اليوم الجمعة، مشاركة اللاعب مصعب الجوير، بعد عودته مع منتخب السعودية الذي شارك في خليجي 25.

كما قام النيجيري أوديون إيجالو بمواصلة برنامجه الإعدادي، وذلك استعدادًا لمواجهة العدالة بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الحبسي: أتمنى أن ينضم ميسي إلى الهلال

عبر الحارس العماني علي الحبسي، عن أمنيته في أن يرتدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قميص نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقال الحبسي خلال تصريحات عبر قناة SBC: "نطمح في رؤية ميسي بقميص الهلال ووجوده سيعطي إضافة قوية للدوري السعودي".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد Shahid