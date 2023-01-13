رغم تأكيدات استمراره .. الكشف عن موعد إقالة رامون دياز من تدريب الهلال

تعرف على موعد رحيل المدرب الأرجنتيني من تدريب الهلال

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، عن موعد إعلان نادي الهلال إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع في نتائج ومستوى فريق نادي الهلال، آخرها كان التعادل أمام الرائد بهدف لمثله، في الجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ونشر الفريح عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد فيها على أن إدارة الهلال استقرت على إقالة رامون دياز من تدريب الفريق.

وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "إدارة الهلال تقرر إقالة المدرب الأرجنتيني دياز، والإعلان بعد نهاية مباراة الهلال والعدالة، والمفاوضات حاليًا مع مدرب فرنسي عالمي".

وتُشير بعض التوقعات، إلى أن نادي الهلال يفاوض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

Shahid