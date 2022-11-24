أخبار الهلال اليوم | عملية جديدة للشهراني وذكرى التتويج الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 24 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الجوير ينضم للتدريبات

انضم اللاعب مصعب الجوير لمران الهلال الجماعي اليوم، بعدما انتهت مشاركته مع المنتخب السعودي للشباب.

وشهد المران مناورة على جزء من الملعب، بجانب شرح رامون دياز؛ المدير الفني، لعدد من الجمل التكتيكية.

غدًا .. أول ودية

يخوض الهلال أولى مبارياته الودية، خلال فترة التوقف الحالية، غدًا الجمعة، أمام الشرق، في مقر الزعيم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وفرض دياز السرية عليها.

ذكرى التتويج الآسيوي

تحل اليوم الخميس، الذكرى الثالثة لتتويج الهلال بطلًا لدوري الأبطال، عام 2019، على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وقتها هزم الزعيم الفريق الياباني بثنائية نظيفة، في مباراة الإياب، وكان منتصرًا في الذهاب 1-0، ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

فيديو | "شكرًا ليست كافية" .. الشهراني يتحدث للجماهير بعد العملية الجراحية

بعبارات الشكر، تحدث ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، للجماهير بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، في غدة البنكرياس، بعد إصابته الخطيرة في مواجهة الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

يحتاج لجراحة أخرى .. إصابة الشهراني لا تكفيها عملية البنكرياس!

لا تزال توابع الإصابة القوية التي تعرض لها ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، تتوالى، إذ يبدو أن الجراحة التي خضع لها في غدة البنكرياس، ليست كافية. (طالع التفاصيل)

الهلال يزاحم النصر لضم رونالدو

الكثيرون يتسابقون حاليًا للظفر بخدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح لاعبًا حرًا قبل شهر واحد فقط من الميركاتو الشتوي. (طالع التفاصيل)

شركات كبرى تقتحم المشهد .. اتجاه لخصخصة الرباعي الكبير في السعودية

مفاجأة كبرى كشف عنها الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، عن خصخصة عدد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)