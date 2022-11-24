يحتاج لجراحة أخرى .. إصابة الشهراني لا تكفيها عملية البنكرياس!

كرة مشتركة مع محمد العويس سببت الكثير من الإصابات لزميله ياسر الشهراني

لا تزال توابع الإصابة القوية التي تعرض لها ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، تتوالى، إذ يبدو أن الجراحة التي خضع لها في غدة البنكرياس، ليست كافية.

اللاعب أجرى أمس الأربعاء، عملية جراحية في البنكرياس، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، خلال مواجهة الأرجنتين، في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، أول أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن التقرير الطبي المبدئي يشير إلى حاجة الشهراني لإجراء عملية جراحية أخرى، لمعاناته من كسر في محجر العين السفلي.

#عاجل| التقرير الطبي المبدئي يشير إلى حاجة النجم ياسر الشهراني لاعب #المنتخب_السعودي إلى جراحة أخرى لوجود كسر في محجر العين السفلي. — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) November 24, 2022

اللاعب كان قد عاد للرياض بالأمس، في طائرة خاصة بوزارة الدفاع، ويرقد حاليًا في مستشفى تابعة للحرس الوطني.

وكان تدخل قوي من حارس الأخضر محمد العويس هو ما سبب إصابة الشهراني القوية، إذ سقط غارقًا في دمائه على ملعب لوسيل.