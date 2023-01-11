أخبار الهلال اليوم | "هدف الزعيم أمام الرائد غير صحيح" وإنريكي يخلف دياز؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 11 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 11 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

اعتراف دياز بمشكلة الشوط الثاني

اعترف الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، يتراجع فريقه الملحوظ في الشوط الثاني في المباريات الأخيرة، ليلوم نفسه بعد التعادل أمام الرائد بالأمس.

وقال دياز، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التعادل غير مرضٍ لنا، مستوانا يتراجع في الشوط الثاني في المباريات الأخيرة، نتقدم ثم يتمكن خصمنا من العودة، هذا الأمر تكرر معنا في أكثر من مباراة".

وبعد لومه على إخراجه الثنائي حمد اليامي وأندريه كاريلو في شوط المباراة الثاني، أوضح الأرجنتيني: "كاريلو واليامي تم إخراجهما اضطراريًا؛ الأول يعاني من بعض الآلام، لذلك لم يشارك في كامل المباراة، أما الثاني فأصيب خلال المباراة".

اليامي يفتتح التهديف مع الهلال

سجل حمد اليامي؛ لاعب الهلال، هدف فريقه الوحيد في مواجهة الأمس أمام الرائد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب بقميص الزعيم، بعدما كان قد انضم له في شتاء 2020 قادمًا من القادسية.

"هدف الهلال أمام الرائد غير صحيح"

أكد الخبير التحكيمي سمير عثمان عدم صحة هدف الهلال في شباك الرائد بالأمس، الذي أحرزه حمد اليامي.

وأوضح عثمان أن اليامي كان في موقف تسلل واضح، مؤكدًا أن الحالة سهلة على أي حكم فيديو، رغم عدم احتسابها من قبل طاقم تحكيم المباراة.

تحذير شديد اللهجة لكنو

حذر الإعلامي الرياضي حامد القرني، محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، من استمرار تراجع مستواه، مؤكدًا أن النادي ضحى باسمه من أجله، لكنه لم يقدر ذلك.

وأكد القرني أن جمهور الزعيم ورغم مساندته لكنو طوال الفترة الماضية إلا أنه سيكون أول من يقف ضده.

إنريكي يقترب من الهلال

أكد خوسيه فيليكس؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي قد يتجه للعمل في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة من بوابة الهلال، لكن في حالة واحدة فقط. (طالع التفاصيل)

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Shahid