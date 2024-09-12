أخبار الهلال اليوم | وكيل سعود عبد الحميد يبدأ معركة الانتقام .. ورئيس الأهلي يتحدث عن استثناءات فهد بن نافل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"استغلالًا لوضع المنتخب السعودي" .. وكيل سعود عبدالحميد يبدأ معركة الانتقام وإعلامي هلالي الضحية!

سعود عبدالحميد رحل عن نادي الهلال السعودي، وأصبح لاعبًا جديدًا في فريق العاصمة الإيطالية روما رسميًا؛ لكن.. الحرب المشتعلة بسببه، لم تنتهِ حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خالد العيسى: اسألوا "الصندوق" عن استثناءات فهد بن نافل ومن يهاجمني غير أهلاوي!

رفض خالد العيسى رئيس الأهلي، الرد على سبب منح فهد بن نافل رئيس الهلال استثناءات في الصلاحيات عن باقي الأندية، متحدثًا عن غضب الجماهير ضده. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بعد غضب النصر .. الأهلي يفضح الشباب في صفقة انتقال متعب الحربي إلى الهلال باعترافات قوية

فجر خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول ضياع صفقة الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي على ناديه، موضحًا أنه تعرض للخداع من قبل إدارة نادي الشباب. "اقرأ التفاصيل"

"لم يتعلم من درس كاراسكو ولكن" .. إعلامي اتحادي يدافع عن لؤي مشعبي ويكشف مفاجأة للهلال!

احتفل لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بتوقيع شراكة طبية مع المركز الطبي الدولي، بعقد لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أن الشراكة لن تقتصر على العلاج الشمولي للاعب، بل المنظومة بأكملها، بهدف خلق الفريق الواحد والروح الواحدة، في ظل قدوم لاعبين من خلفية مختلفة، بأعمار ولغات مختلفة. "اقرأ التفاصيل"

البليهي والحربي يخضعان لبرنامج تأهيلي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن تسلم الجهاز الطبي لنادي الهلال التقارير الطبية الخاصة بالثنائي علي البليهي وتعب الحربي، بعد إصابتهما مرفقة الأخضر السعودي.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي البليهي والحربي، يخضعان لبرنامج تأهيلي في النادي، يبدأ الخميس بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي.

ويُعاني علي البليهي من كدمة في الساق، بينما تعرض متعب الحربي لتمزق في عضلة الساق.