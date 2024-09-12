"لم يتعلم من درس كاراسكو ولكن" .. إعلامي اتحادي يدافع عن لؤي مشعبي ويكشف مفاجأة للهلال!

ماذا فعل رئيس الاتحاد؟

احتفل لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بتوقيع شراكة طبية مع المركز الطبي الدولي، بعقد لمدة 5 سنوات، مؤكدًا أن الشراكة لن تقتصر على العلاج الشمولي للاعب، بل المنظومة بأكملها، بهدف خلق الفريق الواحد والروح الواحدة، في ظل قدوم لاعبين من خلفية مختلفة، بأعمار ولغات مختلفة.

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وأضاف مشعبي، عبر برنامج "دورينا غير" أن الإدارة غير راضية عن عدد عقود الرعاية التي تم إبرامها في الفترة الماضية، ولكن يتم اختيار العقود الاستثمارية بعناية، مضيفًا أن هناك 3 رعايات يتم العمل عليها في الفترة المُقبلة، بينما رفض الحديث حول أي شأن آخر، مكتفيًا بالحديث عن محور المناسبة فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا السياق، وجه الإعلامي عبد الرحمن العمار، سؤالًا إلى ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، بشأن ما إذا تعلم لؤي مشعبي من درس صفقة كاراسكو، ليعلق هود قائلًا "لا لم يتعلم الدرس، ولكن هناك استراتيجية جديدة للمركز الإعلامي أو المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، فإذا تكلم رئيس النادي، فستكون هناك استراتيجية أخرى، ولكن في المقابل، فإن مشعبي قام بأدوار كبيرة جدًا في حل الكثير من المشاكل بنادي الاتحاد، إحداها إقناع اللاعب جوتا بالرحيل".

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وكان لؤي مشعبي قد أثار جدلًا كبيرًا، عقب مباراة الاتحاد والتعاون، في 29 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، حيث قال إن الاتحاد أنهى التعاقد مع قائد الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، بين شوطي المباراة، ليخرج النادي العاصمي نافيًا إنهاء الصفقة، كما قررت الإدارة الشبابية إلغاء ملف رحيل اللاعب بشكل نهائي إلى جدة.

وفي سياق متصل، تطرق ماجد هود، للحديث عن إصابة الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط الاتحاد، التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، قائلًا إن عوار لن يشارك في المباراة المُقبلة أمام الوحدة، المقررة يوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري روشن، والجهاز الطبي يعمل على تجهيزه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة الرابعة.