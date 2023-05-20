أخبار الهلال اليوم | سر تألق حبيب الوطيان، وإنجاز مذهل لمحمد البريك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 مايو 2023.

رقم مذهل لمحمد البريك مع الهلال

حقق محمد البريك مدافع الهلال رقمًا مميزًا خلال لعبه مباراة الفريق أمام ضمك في دوري روشن السعودي يوم أمس، حيث وصل لمباراته الـ250 بالقميص الأزرق.

الظهير الجوكر ترعرع في الهلال ولم يُغادره منذ 9 سنوات سوى لفترة إعارة قصيرة مع الرائد.

وخلال مبارياته الـ250، أحرز صاحب 30 عامًا 11 هدفًا وصنع 44 هدفًا وحقق مع الهلال 14 بطولة بينها 5 ألقاب في الدوري ولقبين في دوري أبطال آسيا.



البريك تحدث عن هذا الإنجاز قائلًا بعد اللقاء "سعيد جدًا بهذا الإنجاز، كل لحظاتي مع الهلال لا تُنسى والقصة لم تنته بعد، مازال للنجاح بقية".

الهلال أصبح عقدة كونترا في السعودية

أكد الهلال أنه عقدة المدرب كوزمين كونترا في السعودية، حيث هزمه للمرة الثالثة بنسبة نجاح 100%.

الهلال واجه كونترا 3 مرات فاز بها جميعًا، مرتان مع الاتحاد والثالثة مع ضمك يوم أمس حيث فاز بهدف موسى ماريجا.

حبيب الوطيان:

أبدى حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال سعادته الكبيرة بالفوز على ضمك وبالدور الذي لعبه في ذلك الانتصار بتصديه لتسديدة صعبة من منصور حمزي.

وقال بعد المباراة "الحمد لله على هذا الأداء، الفضل لله ودعوات عائلتي ودعم أصدقائي في هذا المستوى، بجانب التدرب مع حارسين مميزين مثل عبد الله المعيوف ومحمد العويس، فهو يُساعد في التطور بشكل كبير خاصة أن التدريب في الهلال يُعادل اللعب في المباريات".

أتم "الفوز جاء بأداء وحماس الجميع، جلبنا النقاط الثلاثة بجهد الجميع، نفذنا تعليمات المدرب ولعبنا بطريقة سليمة".

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