سالم الدوسري يجلد جماهير الهلال؟ .. قرار مرتقب من "الآسيوي"

جائزة كبرى تنتظر سالم الدوسري قريبًا

رغم كل الانتقادات الموجهة إليه من جماهير نادي الهلال، إلا أن النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، يستعد لكتابة تاريخ شخصي جديد، خلال الفترة القليلة القادمة.

الدوسري البالغ من العمر 31 سنة، يتلقى انتقادات عنيفة حاليًا؛ بسبب تراجع مستواه الفني، مع تحميله مسؤولية خسارة لقب دوري أبطال آسيا، عقب طرده في ذهاب النهائي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سلطان المهوس، أصبح سالم الدوسري، أقوى المرشحين للفوز بـ"أفضل لاعب آسيوي"؛ بعد الإعلان عن عودة الجوائز مرة أخرى.

وأشار المهوس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن حفل جوائز الأفضل في القارة الآسيوية؛ سيكون في مدينة الدوحة القطرية، يوم 31 أكتوبر القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن الفائز بالجائزة؛ هو من سيجمع أكبر عدد من النقاط، عن أدائه في بطولات كأس العالم وأمم آسيا، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة للمسابقتين، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية، ودوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري، قاد منتخب السعودية لانتصار تاريخي على الأرجنتين، في كأس العالم "قطر 2022"، بالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا، مع نادي الهلال.