أخبار الهلال اليوم | سخرية وليد الفراج من جدول الزعيم، واستفزاز نيمار بمبابي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 إبريل 2024.

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الهلال مقبل على أيام صعبة جدًا

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الهلال يُواجه العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الأهلي يستضيف الهلال في قمة الجولة الـ28 من دوري روشن

المباراة مفترض أن تُقام يوم الجمعة القادم

ضغط "الروزنامة" يثير غضب نادي الهلال..

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ماذا فعل علي البليهي؟..

جروح باريس في جسد نيمار لم تلتئم بعد!

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اتهامات جديدة ضد اتحاد الكرة السعودي بتهديد مسيرة الهلال الآسيوية..

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