عودة الشراكة الأقوى والأنجح .. الأهلي يستعيد نجم وسطه أمام الهلال

الأهلي يستضيف الهلال في قمة الجولة الـ28 من دوري روشن

SHAHID

يُواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الهلال في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وذلك رغم الجدل الكبير المثار حول موعد المباراة المقرر يوم الجمعة القادم.

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قمة الجولة القادمة من الدوري السعودي مرجحة للتأجيل لمدة 24 ساعة بسبب تأجيل مباراة الهلال والعين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليوم واحد، حيث ستُقام اليوم الأربعاء بدلًا من أمس الثلاثاء، ولكن هذا ليس مؤكدًا تمامًا! حيث من المتوقع أن تؤجل المباراة لموعد آخر حال أقيم اللقاء القاري يوم الخميس أو الجمعة القادمين، وقد تبقى في موعدها الأصلي حال عدم إقامة المباراة القارية هذا الأسبوع.

الفريق الأول في الأهلي يعزل نفسه تمامًا عن ذلك الجدل ويُواصل استعداداته للعب المباراة، خاصة أنه لا قرار رسمي بعد بالتأجيل، وقد تلقى المدرب ماتياس يايسله أخبارًا سعيدة بعودة نجم الوسط محمد المجحد وجاهزيته للعب أساسيًا.

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لاعب الوسط السعودي كان قد أصيب خلال مواجهة الأهلي والتعاون في الـ9 من مارس الماضي، ولم يلعب أساسيًا منذ ذلك اليوم، بل ظهر لمدة 22 دقيقة خلال مواجهة الاتحاد في الديربي وجلس على دكة البدلاء خلال مباراة الوحدة الأخيرة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن يايسله قرر الاعتماد على المجحد وفرانك كيسييه بشكل أساسي أمام الهلال، ليستعيد الأهلي بذلك استعادة الشراكة الأقوى والأنجح في وسط ملعبه.

SHAHID