هل يندم كريسبو؟ .. مفاجأة مدوية في اختيارات العين لأجانبه أمام الهلال

الهلال يُواجه العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر صحفية عن مفاجأة مدوية في اختيارات هيرنان كريسبو المدير الفني للعين الإماراتي لأجانب الفريق الذين سيخوضون مواجهة الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الأربعاء.

المباراة، التي كان مقررًا أن تُقام يوم أمس الثلاثاء، أجلت لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية أمس في الإمارات، ومن المتوقع أن تُلعب اليوم إلا لو حالت الحالة الجوية المضطربة التي تعيشها البلاد دون ذلك.

المصادر المتابعة لأخبار الزعيم الإماراتي أكدت استبعاد المدرب الأرجنتيني للمهاجم لابا كودجو من قائمة الأجانب الـ6 الذين سيواجهون الهلال، فيما تأكد تواجد سفيان رحيمي بعد تعافيه الكامل من الإصابة، ومعه الخماسي بارك يونو وو وكوامي أوتون وكاكو وإيريك وماتياس بالاسيوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كودجو كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بني ياس في الدوري الإماراتي في مارس الماضي، وقد غاب بسببها عن مباراتي النصر في ربع النهائي، ورغم عودته مؤخرًا ولعبه عدة مباريات إلا أن كريسبو قرر عدم الاعتماد عليه.

حميد فاخر نجم كرة القدم الإماراتية المعتزل كان قد أكد خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" يوم أمس أن كودجو لم يستعد مستواه القوي بعد عودته من الإصابة، مشيرًا إلى أنه أهدر خلال المباريات الأخيرة العديد من الفرص السهلة.

حديث فاخر قد يُفسر قرار كريسبو استبعاد كودجو من مواجهة الهلال، لكن هل يندم على ذلك؟ سنعرف الإجابة من ملعب هزاع بن زايد عند الساعة السادسة اليوم بتوقيت السعودية.