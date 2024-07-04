أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يودع سلمان الفرج .. وتشكيك إعلامي في موسم جيسوس التاريخي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 يوليو 2024.
رسالة خاصة من سالم الدوسري إلى سلمان الفرج وثنائي الهلال
وجّه سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، رسالة "عاطفية" إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، الذين تأكد رحيلهم في صيف العام الحالي.
"فضلوا علينا أندية درجة ثانية" .. غضب بسبب خطة خصخصة الأندية السعودية الجديدة!
سيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية، بعد إعلان وزارة الرياضة المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع تخصيص الأندية.
رغم الإهانات .. رامون دياز يصر على استكمال مسيرته في البرازيل بعد كتابة المجد مع الهلال
اقترب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحديد "وجهته القادمة" مع عالم الساحرة المستديرة.
"بضرب وتكسير الخصوم" .. إعلامي يُشكك في إنجازات نجوم الهلال وجورج جيسوس!
شكك الإعلامي تركي السهلي فيما قدمه فريق نادي الهلال خلال موسم 2023-2024، حيث اتهمهم باستخدام العنف من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات، بقيادة مدربهم البرتغالي جورج جيسوس.
رحل أحدهما رسميًا .. الهلال يُودع ثنائي جديد في صفوفه!
يودع نادي الهلال نجمين في صفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث يُريد الزعيم تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.
"لا بد أن تتحلى بالمهنية" .. نجم الهلال السابق يُدافع عن كريستيانو رونالدو ويُهاجم حفيظ دراجي
هاجم طارق التايب نجم الهلال السابق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عقب مباراة البرتغال وسلوفينيا.
بعد إعارته الموسم الماضي .. الهلال يحسم مصير مصعب الجوير من الاستمرار
حسم نادي الهلال مصير لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير من الاستمرار مع الفريق، بعدما قام بإعارته إلى الشباب الموسم الماضي.
باقي خطوة واحدة .. لاعب الاتحاد يحزم أمتعته ويستعد للديربي مع الهلال والنصر!
أصبح نادي الاتحاد، في انتظار رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الصيفي، التي تنطلق في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.
دموع رونالدو وإشارة "ذئاب" ديميرال .. نجوم دوري روشن يثيرون الجدل في يورو 2024
استطاع دوري روشن السعودي أن يبرز اسمه بقوة في ملاعب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث يخطف لاعبوه الأنظار بأبرز اللقطات والأرقام خلال البطولة الأوروبية.
"رحيله ميزة وانتقاله للنصر مرفوض" .. الدويش يفاجئ سلمان الفرج بعد مغادرة الهلال!
أطلق الناقد الرياضي محمد الدويش، تصريحًا مفاجئًا حول رأيه إزاء رحيل سلمان الفرج، عن صفوف الهلال، ومسألة انتقاله إلى النصر أو الأهلي في فترة الميركاتو الصيفي.
"أكل الحمام فعل بك هذا" .. مدحت شلبي يوجه رسالة بعد تعرضه لحادث سيارة!
كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، معلّق مباريات دوري روشن السعودي، عن تعرضه لحادث سير، تسبب في أضرار كبيرة وقعت لسيارته، خلال الساعات الماضية.