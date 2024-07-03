رسالة خاصة من سالم الدوسري إلى سلمان الفرج وثنائي الهلال

وداع حزين لثلاثي نادي الهلال..

وجّه سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، رسالة "عاطفية" إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، الذين تأكد رحيلهم في صيف العام الحالي.

الهلال أعلن في الساعات الماضية، "رحيل" القائد سلمان الفرج، بالإضافة إلى قلب الدفاع متعب المفرج والمهاجم صالح الشهري، عن الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الدوسري مخاطبًا هذا الثلاثي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "سنوات طويلة قضيناها سويًا؛ كانت حافلة بالعطاء والإنجازات".

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وقدّم نجم نادي الهلال، الشكر إلى الفرج والمفرج والشهري، على الجهد العظيم الذي قدّموه، خلال فترة لعبهم مع الزعيم، متمنيًا التوفيق لهم في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يكون سالم الدوسري؛ هو قائد الهلال "الأول"، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد رحيل سلمان الفرج، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن سالم يرتبط بعقد مع الفريق الهلالي، حتى 30 يونيو من عام 2025، وتعمل الإدارة على التجديد معه لسنواتٍ أخرى؛ حسب آخر التقارير.