أخبار الهلال اليوم | زميل ليونيل ميسي يصدم الزعيم وحديث مدرب الدحيل عن معلمه رامون دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق الـ25 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت، الموافق الـ25 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

الهلال أم برشلونة؟ أجويرو يكشف النادي الأقرب لضم ليونيل ميسي

ليس الهلال أو برشلونة أو إنتر ميامي .. سيرخيو أجويرو يكشف عن النادي الذي يدرس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال له قريبًا. (طالع التفاصيل)

"سلمان الفرج مكانه الصحيح حاليًا على دكة البدلاء"

عاد سلمان الفرج للعب مع الهلال خلال مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد غياب امتد لأكثر من 3 أشهر، حيث لعب لعدة دقائق في الشوط الثاني. (طالع التفاصيل)

تسيير حافلات إلى قطر

أعلنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسيير حافلات من جمهور الهلال إلى قطر، لمساندة الفريق خلال مواجهة الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها غدًا الأحد.

الحافلات ستنطلق من منطقتي الأحساء والدمام في تمام الساعة التاسعة صباح يوم المباراة، على أن تكون العودة عقب نهاية اللقاء.

وتعهدت إدارة الزعيم بتوفير تذكرة لكل مشجع، وتقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكن بشرط الحضور بالقميص الأزرق واتباع تعليمات مشرفي الحافلات.

رامون دياز يشيد بثنائي الهلال

تحدث الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، عن صعوبة مواجهة الدحيل القطري، مشيدًا بالثنائية التي كونها صالح الشهري وعبد الله الحمدان في خط هجوم الزعيم.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون للمباراة، الدحيل فريق مميز ولديه مدرب قدير، سبق أن قمت بالإشراف عليه وهو لاعب، أتمنى أن نواصل مشوارنا ونتأهل للنهائي".

وأضاف: "وصولنا لمراحل متقدمة ومشاركتنا في بطولات عالمية لا يعني سهولة مواجهة الدحيل، بل يجب علينا أن نضع كامل ثقتنا وخبرتنا ونستغل الروح المعنوية العالية للاعبين لتحقيق الفوز".

واختتم بالحديث عن اللاعب المحلي: "لاعبو الهلال على أعلى مستوى، بخلاف الأربعة الأجانب المسموح لنا الدفع بهم في كل مباراة، الجميع شاهد فاعلية الثنائي صالح الشهري وعبد الله الحمدان أمام فولاد".

مدرب الدحيل يتحدث عن معلمه رامون دياز

استرجع الأرجنتيني هيرنان كريسبو؛ المدير الفني للدحيل القطري، ذكرياته مع رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، معربًا عن سعادته بمواجهته بعدما تدرب تحت قيادته من قبل.

وقال كريسبو، خلال المؤتمر الصحفي له: "صنعت التاريخ من قبل مع دياز في ريفر بليت وتوجنا بكأس ليبرتادوريس، سعيد للغاية بمواجهته هذه المرة ونحن مدربون، هو مدرب كبير وصاحب تاريخ كبير، وأنا في بداية مشواري، لكنني سأفعل ما يلزم كي نصل لنهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "إن أردنا تحقيق اللقب، علينا هزيمة حامل اللقب، نعلم أن الهلال هو المرشح الأول للفوز، لكن لدينا فرصة، وأنا أثق في اللاعبين".

لاعب الدحيل: مواجهة الهلال هي الأهم في تاريخنا

اعترف لويز مارتن؛ لاعب الدحيل القطري، بصعوبة مواجهة الهلال على فريقه، واصفًا المباراة بأنها الأهم في تاريخ المجموعة الحالية من اللاعبين.

وقال مارتن، خلال المؤتمر الصحفي: "هذه المباراة هي الأهم في تاريخنا، الجميع متحمس لها، الهلال فريق ممتاز وحصد لقب النسخة الماضية، لكننا جاهزون لكتابة التاريخ في أهم مباراة لنا".

وأضاف: "مهمتنا صعبة، لكننا سنحاول التأهل وسنلعب على نقاط ضعف الخصم".

نجم النصر: والدة جحفلي تسببت في خسارتنا نهائي 2015 أمام الهلال

أعاد شايع شراحيلي نجم النصر السابق سبب خسارة فريقه مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015 أمام الهلال لوالدة محمد جحفلي مدافع الفريق الأزرق. (طالع التفاصيل)

فيديو | "البيت الهلالي يغلي .. البليهي يعتدي على كوييار من جديد"

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر اشتباكًا بين لاعبي الهلال، علي البليهي وجوستافو كوييار، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مواجهة فولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا، ويبدو أن الأمر لم يتوقف في الملعب. (طالع التفاصيل)