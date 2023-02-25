الهلال أم برشلونة؟ أجويرو يكشف النادي الأقرب لضم ليونيل ميسي

خطوة غير متوقعة في هذا التوقيت

ليس الهلال أو برشلونة أو إنتر ميامي .. سيرخيو أجويرو يكشف عن النادي الذي يدرس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال له قريبًا.

عقد ميسي مع باريس ينتهي في يونيو القادم، ورغم دخول النادي الفرنسي في محادثات مكثفة مع اللاعب من أجل التجديد، إلا أن الأمور لا تبدو واضحة حتى الآن.

وقال أجويرو في تصريحات لشبكة "UOL":"إنه يفكر جديًا في إمكانية العودة واللعب لناديه السابق نيولز أولد بويز في الأرجنتين".

وفي سياق متصل سخر ماكسي رودريجيز زميل ميسي وأجويرو السابق في الأرجنتين من هذه التصريحات قائلًا:"أجويرو سيظل كما هو لا يستطيع أن يسكت أبدًا، من الصعب الحديث عن هذه الأمور الآن، دعونا ننتظر ما سيحدث".

وتثير هذه التصريحات المزيد من الجدل حول مصير ميسي، بسبب العلاقة القوية والصداقة التي تجمعه بأجويرو الذي أقام معه خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 الأخيرة.

يذكر أن الصحف الفرنسية كشفت مؤخرًا عن اجتماع خورخي ميسي والد نجم باريس بإدارة النادي الفرنسي من أجل مناقشة العقد الجديد له، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة.