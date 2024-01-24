أخبار الهلال اليوم | رينان أساسيًا لأول مرة .. والزعيم يتجه إلى "الفئات السنية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 24 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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عرض كريم بنزيما على الهلال "حقيقة أم كذب؟" .. نهاية الجدل

في ظل الجدل الدائر حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، انتشرت العديد من الأخبار عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية. "اقرأ التفاصيل"

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رئيس "يويفا" يسخر من مبررات كريستيانو رونالدو .. ويستفز السعوديين بـ"هروب" جوردان هندرسون

تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن المشروع الرياضي الضخم في المملكة العربية السعودية، وتأثيره على القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

رئيس "يويفا" يحسمها رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا وإقامة النهائي بالسعودية

كشف السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حقيقة مشاركة الأندية السعودية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يواجه الأهلي البحريني في ملعب الفئات السنية

يواجه فريق نادي الهلال نظيره الأهلي البحريني، على ملعب الفئات السنية بالنادي مساء اليوم الأربعاء، في ظل عدم جاهزية الملعب الرئيسي بالنادي.

وأضافت صحيفة "الرياضية" أن الملعب الرئيسي يقام فيه عمليات الصيانة والزراعة الشتوية خلال الوقت الحالي.

رينان أساسيًا لأول مرة مع الهلال

أعلن المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته الودية أمام الأهلي البحريني.

وشهد التشكيل مشاركة النجم البرازيلي رينان لودي لأول مرة بصفة أساسية، بعد الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

الدفاع: رينان لودي، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وسط هجومي: محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

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