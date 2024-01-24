عرض كريم بنزيما على الهلال "حقيقة أم كذب؟" .. نهاية الجدل

هل يرتدي كريم بنزيما قميص نادي الهلال؟

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في ظل الجدل الدائر حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، انتشرت العديد من الأخبار عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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من بين هذه الأخبار المتعلقة ببنزيما؛ تلك التي أفادت بعرضه على نادي الهلال السعودي من قِبل لجنة الاستقطابات السعودية، لضمان بقائه في دوري روشن للمحترفين، بعد طلبه الرحيل عن العميد الاتحادي.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها، حقيقة عرض المهاجم الفرنسي، على نادي الهلال؛ لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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المصادر نفت مساء اليوم الأربعاء، عرض بنزيما على الزعيم الهلالي، مؤكدة على أن الفريق الأزرق، أغلق ملف التعاقدات الأجنبية، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن جميع أجانب الهلال الحاليين، مستمرين مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على أن يتم قيد الظهير لأيسر البرازيلي رينان لودي، بدلًا من مواطنه "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد رسميًا مع لودي البالغ من العمر 25 سنة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا.

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